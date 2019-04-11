Chris Hemsworth yeni James Bond mu olacak?

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Hemsworth sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu çok etmene bağlı ve bunlar benim yapabileceğimden daha fazlasını içeriyor. Bu seçim sana ait olan bir şey değil. Bu Bond hayranları, yapımcı Barbara Broccoli ve ekiple olan anlaşmaya bağlı ve onların kararı son derece organik olmalı. Ortaya birçok isim geziniyor ve bu muhteşem insanlardan birinin seçilmesi mümkün"





