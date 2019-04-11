Chris Hemsworth yeni James Bond mu olacak?
Avengers serisine Endgame ile veda etmeye hazırlanan Chris Hemswort, Bond 25 filmiyle 007 karakterine veda etmeye hazırlanan Daniel Craig'in yerine talip oldu.
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1Avengers serisinin 24 Nisan'da vizyona girecek son filmi Endgame ile Marvel'den emekli olacak olan Chris Hemswort, 25. filmle James Bond serisine veda edecek Daniel Craig'in yerine talip oldu.
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Star Trek filmiyle sinema dünyasına adım atan Avustralyalı oyuncu Balance Magazine ile yaptığı röportajda beklenmedik bir açıklamaya imza attı. 35 yaşındaki oyuncu Rush filmi çekimleri hakkında konuşurken James Bond karakterine göz kırptı.
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Rush'ta canlandırdığı karakter olan James Hunt'ın James Bond ile son derece benzer olduğunu belirten Hemsworth, 007 ajanını canlandırmaktan zevk alacağını belirtti.
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Uzun süredir canlandırdığı Thor karakteriyle vedalaşmaya hazırlanan oyuncu "Bence James Bond'u oynamak istemeyen biriyle tanışmanız mümkün değil. Ben de bunu severek yapabilirim" dedi.
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5Hemsworth sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu çok etmene bağlı ve bunlar benim yapabileceğimden daha fazlasını içeriyor. Bu seçim sana ait olan bir şey değil. Bu Bond hayranları, yapımcı Barbara Broccoli ve ekiple olan anlaşmaya bağlı ve onların kararı son derece organik olmalı. Ortaya birçok isim geziniyor ve bu muhteşem insanlardan birinin seçilmesi mümkün"
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6Hemsworth'ün gelecek projeleri arasında Tessa Thompson ile birlikte başrolünü paylaşacağı Men In Black: International, Joe Russo'nun senaryosunu kaleme aldığı ve David Harbour ile başrolünü paylaşacağı aksiyon filmi Dhaka, Hulk Hogan'ın biyografik filmi olması planlanan ve adı henüz belli olmayan bir film bulunuyor.