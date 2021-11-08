Chris Pratt, Super Mario'dan sonra Garfield'a ses verecek

İlk defa 1976 yılında Jim Davis tarafından bir çizgi roman karakteri olarak yaratılan Garfield, çıkış yaptığı günden bu yana bir ton ürün, çizgi film, iki live-aciton filmi ve üç video kaset filmine konu oldu. Lazanyaya hasta olan ve pazartesiden nefret eden kedinin yanında birçok karakter de ikonik hale geldi. İnsan sahibi John, köpeği Odie ve bir sürü kedi arkadaşı. Şimdi, ünlü kedi için yeni bir animasyon filmi daha hazırlık aşamasında.



