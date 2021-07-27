Christchurch saldırısını anlatan film tepkiler üzerine durduruldu

Independent Türkçe'nin haberine göre; Christchurch saldırısını anlatan They Are Us 'ın yönetmeni Andrew Nicco l, yazımında kendisinin de yer aldığı senaryonun duyarsız bulunması nedeniyle yapıma ara verildiğini açıkladı.

57 yaşındaki oyuncu "They Are Us'ın senaryo taslağının yanlış biçimde dağıtılmasından ötürü saldırının kurbanlarının ailelerine verilen acı nedeniyle derinden üzüntü duyuyorum. Senaryo tamamlanmış değil ve senaryonun Müslüman toplumunun saldırıdan etkilenen üyeleriyle bu kadar erken bir aşamada paylaşılması asla amaçlanmamıştı" dedi.