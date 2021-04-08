Cinderella müzikali, oyuncu kadrosunun beyazlardan oluştuğu gerekçesiyle iptal edildi

ABD'de bir tiyatro, oyuncu kadrosunun çoğunun beyaz olması sebebiyle Cinderella müzikalini iptal ettiğini duyurdu. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)

Abone ol Paylaş









08.04.2021 - 08:49

Minnesota eyaletindeki Chanhassen Dinner Theatres adlı yemekli tiyatro kuruluşu, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada bünyelerinde farklılık, eşitlik ve kapsayıcılık sağlama konusunda taahhüt verdiklerini, ırkçılık karşıtı bir politika izleyeceklerini ve bunlara uymak için Cinderella müzikalinin sergilenmeyeceğini açıkladı.







Tiyatronun sanat yönetmeni Michael Brindisi de müzikal kadrosunun şirketin belirlediği farklılık hedefine uymadığını "Oyuncuların yüzde 98'i beyazdı. Bu, yapacağımızı söylediğimiz şeyle örtüşmüyor" sözleriyle açıkladı.

Chanhassen şehrindeki tiyatro, Cinderella'nın gözden geçirileceğini ve söz konusu maddeler doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi. Oyunları sahneye koymadan önceki sürece dair yeni protokoller hazırladıklarını belirten şirket şu ifadeleri kullandı: Siyahi, yerli ve renkli sanatçıları, yaratıcı ekibimizle farklılık, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda çalışmaya ve tiyatro oyunlarını incelemeye davet edeceğiz (ve ödeme yapacağız). Farklı sesleri çoğaltmak istiyoruz. Bunlar tasarım ve oyuncu seçimi başlamadan önce gerçekleşecek.

23 Mart'ta bir açıklama daha yapan tiyatro, "Cinderella'yı içeriği sebebiyle iptal etmedik. Müzikali gelecekte sahnemizde görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Verdikleri söze uyma yolunda gerekli çalışmalara hemen başladıklarını vurguladı.

Tiyatro ayrıca, söz konusu ilkeler konusunda kendilerine yardımcı olması için bir danışmanla anlaştı. Öte yandan Chanhassen Dinner Theatres, taahhütlerini sağlama konusunda zorlanabilir. Zira ABD'deki son nüfus sayımı verilerine göre Chanhassen nüfusunun yüzde 92'si beyazken yalnızca yüzde 3'ü Hispanik ve yüzde 1'i siyahi.