Çizimle ünlülerden Trump’a tepki 

İllüstratör ve ressam Tim Williams, “Ünlüler Trump’a Tokat Atıyor” adını verdiği bir çizgi serisi hazırladı. İşte, aralarında Meryl Streep, Robert De Niro, Whoopi Goldberg gibi, ABD Başkanı Donald Trump’a muhalif olmalarıyla bilinen ünlü isimlerin yer aldığı ‘tokat’ serisi...
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