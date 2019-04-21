Coachella 2019'un ikinci haftasında yaşananlar
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Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin ikinci hafta etkinlikleri sürüyor. 19-21 Nisan arasında yapılacak olan Coachella’nın ikinci haftasının iki günü geride kaldı. İşte bugün sona erecek olan dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella’dan yansıyanlar...
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1Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella Müzik ve Sabat Festivali, California'daki Coachella Vadisi'nde yapılıyor.
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2İki hafta sonu üst üste yapılan festivalin ikinci hafta sonu etkinlikleri 19-21 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.
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3Festivalin ikinci haftasında iki gün sona erdi.
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4Dün ve önceki gün Kanye West, Childish Gambino, Calypso Rose, Matty Healy, Kacey Musgraves, Blackpink, Charlotte Gainsbourg gibi isimler Coachella'da sahne aldı.
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5Festival, bugün yapılacak konserlerle tamamlanacak.
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6İşte, ilginç kostümleriyle festival katılımcıları ve sanatçıların sahne performansları ile Coachella 2019'un ikinci haftasından yansıyanlar...
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