Çocuk oyunculuktan zirveye: Keira Knightley

İngiliz tiyatrocu ve sinemacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Keira Knightley, 8 yaşında başladığı kariyerinde Bend it Like Beckham ile adını duyurdu. Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı kitabından uyarlanan Aşk ve Gurur isimli 2005 yapımı filmde canlandırdığı Elizabeth Bennet rolü ile Oscar, Altın Küre, ve Satellite ödüllerine aday gösterildi. 20 yaşında Oscar'a aday gösterilen Knightley, En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne en genç aday gösterilen 3. kişi oldu. Karayip Korsanları ile dünya çapında üne kavuşan Knightley, kariyeri boyunca Natalie Portman’a benzerliğiyle konuşuldu. İşte bugün 36. doğum gününü kutlayan İngiliz oyuncunun kariyeri boyunca imza attığı filmler...

Abone ol Paylaş









Keira Knightley / The Bill (1984)

Natalie Portman, Karol Cristina da Silva ve Keira Knightley / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)

Laurence Fox ve Keira Knightley / The Hole (2001)

Keira Knightley / Bend It Like Beckham (2002)

Johnny Depp ve Keira Knightley / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Keira Knightley ve Andrew Lincoln / Love Actually (2003)

Keira Knightley / King Arthur (2004)

Adrien Brody ve Keira Knightley / The Jacket (2005)

Keira Knightley / Pride & Prejudice (2005)

Keira Knightley / Domino (2005)

Jack Davenport ve Keira Knightley / Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

Johnny Depp, Geoffrey Rush ve Keira Knightley / Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Keira Knightley / Atonement (2007)

Keira Knightley / Silk (2007)

Keira Knightley ve Sienna Miller / The Edge of Love (2008)

Keira Knightley ve Hayley Atwell / The Duchess (2008)

Keira Knightley ve Carey Mulligan / Never Let Me Go (2010)

Keira Knightley / Last Night (2010)

Keira Knightley ve Tom Mison / Steve (2010)

Keira Knightley / A Dangerous Method (2011)

Keira Knightley / Seeking a Friend for the End of the World (2012)

Keira Knightley / Anna Karenina (2012)

Keira Knightley / Once Upon a Time... (2013)

Keira Knightley / Begin Again (2013)

Keira Knightley / Laggies (2014)

Keira Knightley / The Imitation Game (2014)

Keira Knightley / Everest (2015)

Keira Knightley / Collateral Beauty (2016)

Chiwetel Ejiofor ve Keira Knightley / Red Nose Day Actually (2017)

Keira Knightley / Colette (2018)

Keira Knightley ve Mackenzie Foy / The Nutcracker and the Four Realms (2018)

Keira Knightley ve T. Mark Owens / Official Secrets (2019)

Jason Clarke ve Keira Knightley / The Aftermath (2019)

Keira Knightley / Official Secrets (2019)

Keira Knightley ve Jessie Buckley / Misbehaviour (2020)

Paylaş