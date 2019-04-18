Çocuk yıldız Mya- Lecia Naylor hayatını kaybetti
Çocuk yaşta şöhrete kavuşan oyuncu Mya- Lecia Naylor,16 yaşında hayatını kaybetti.
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1CBBC kanalında rol aldığı Millie Inbetween ve Almost Never adlı yapımlarla tanınan Mya- Lecia Naylor'ın menajerlik ajansı, genç yıldızın 7 Nisan'da aniden öldüğünü duyurdu.
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2Naylor, henüz 12 yaşında Halle Berry ve Tom Hanks ile birlikte Cloud Atlas (Bulut Atlası) adlı filmde de rol almıştı.
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3Hayranlarını yasa boğan Naylor'ın ölüm nedeni ve acı haberin neden dün geceye kadar açıklanmadığı merak ediliyor.
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İşte Mya- Lecia Naylor'ın oynadığı diziler:
Absolutely Fabulous (2004)
Jane
Cartoonito Tales (2011)
Tati's Hotel (2011)
Tati
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5The Last Weekend (2012)
Bethany
Bulut Atlasi (2012)
Miro
Code Red (201
Miriam
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6Index Zero (2014)
Millie Inbetween (2014-2018)
Fran
Almost Never (2019)
Mya