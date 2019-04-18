NTV

Çocuk yıldız Mya- Lecia Naylor hayatını kaybetti

Çocuk yaşta şöhrete kavuşan oyuncu Mya- Lecia Naylor,16 yaşında hayatını kaybetti.

  • 1

    CBBC kanalında rol aldığı Millie Inbetween ve Almost Never adlı yapımlarla tanınan Mya- Lecia Naylor'ın menajerlik ajansı, genç yıldızın 7 Nisan'da aniden öldüğünü duyurdu.

  • 2

    Naylor, henüz 12 yaşında Halle Berry ve Tom Hanks ile birlikte Cloud Atlas (Bulut Atlası) adlı filmde de rol almıştı.

  • 3

    Hayranlarını yasa boğan Naylor'ın ölüm nedeni ve acı haberin neden dün geceye kadar açıklanmadığı merak ediliyor.
  • 4

    İşte Mya- Lecia Naylor'ın oynadığı diziler: 

    Absolutely Fabulous (2004)
    Jane

    Cartoonito Tales (2011)

    Tati's Hotel (2011)
    Tati

  • 5

    The Last Weekend (2012)
    Bethany

    Bulut Atlasi (2012)
    Miro

    Code Red (201
    Miriam

  • 6

    Index Zero (2014)

    Millie Inbetween (2014-2018)
    Fran

    Almost Never (2019)
    Mya
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin