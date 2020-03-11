Contagion (Salgın) filmi Corona virüsle tekrar gündemde

Tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan Corona virüs Contagion (Salgın) filmini yeniden gündeme getirdi. Çin'de başlayan salgınla benzerlik gösteren filmi dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.

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11.03.2020 - 07:08

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp dünya geneline yayılan Corona virüs 2011 yapımı Contagion (Salgın) filmini yeniden gündeme getirdi.

Steven Sodeberg'in yönettiği ve Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet gibi önemli oyuncuların yer aldığı film, Corona virüs nedeniyle dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi.

9 yıl önce çekilen filmde yaşananlar ile Corona virüs salgını arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor.

Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.

Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.

Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da "Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.

Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.

Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.

Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, "Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.

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