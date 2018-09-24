Contemporary Istanbul sona erdi (22 ülke, 83 galeri, 650 sanatçı, 74 bin ziyaretçi)

1 Akbank ana sponsorluğunda, farklı coğrafyalardan çağdaş sanat örneklerini bir araya getiren 13. Contemporary Istanbul (CI), Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 23 Eylül 2018 tarihine kadar ziyarete açık olan fuarda, 54’ü yurtdışından olmak üzere 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseriyle yer aldı.

2 Kapanış gününde Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, İstanbul’un bölgedeki önde gelen sanat merkezlerinden biri olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen bu yıl da fuarımızı başarıyla düzenledik. Bu yıl, geçen yıllara kıyasla, İstanbul’u ve fuarı ziyaret eden koleksiyoncu ve ziyaretçi sayısında önemli bir artış oldu. Gösterilen bu ilgi, dünyadan İstanbul’a olan ilginin arttığını ve şehrin sanat ortamının ilgiyi çeker şekilde geliştiğini göstermektedir."

3 "Yurtdışından gelen koleksiyoncuların yanı sıra Türkiyeli koleksiyoncuların ve ziyaretçilerin ilgisi ise İstanbul’a ve sanat çevrelerine beslediğimiz güvenin bir kanıtı oldu. Yakaladığımız ilgiyi gelecek yıl da sürdürmeye kararlıyız."

4 "Türkiye’deki sanat üretiminin artması, sanat piyasasının çeşitlenip büyümesi, ülkemizin ve İstanbul’un itibarına ve marka değerine katkı yaparken iş dünyasını birleştirici, yaklaştırıcı rolü ile de ekonomik ilişkilerin büyümesini sağlamaktadır. Contemporary Istanbul, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızda devam edeceğiz.”