Corona virüs dünyanın en büyük ikinci sinema sektörüne sahip Çin'i vurdu

Yaklaşık 70 bin sinema salonu bulunan Çin, yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörüne sahip ülke olarak yer alsa da Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını, sinema gişesini de vurdu. Pek çok sinema salonunun kapatıldığı Çin’de iki ayda 214 milyon dolarlık hasılat kaybı yaşandı.