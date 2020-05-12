Corona virüs Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki Sazae-san dizisini de vurdu

Dünyada 1969'dan günümüze devam eden ve en uzun soluklu dizi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan Sazae-san dizisi de corona virüsten dolayı ilk kez durdu. Dünyanın en uzun süredir devam eden çizgi filmi Sazae-san, corona virüs nedeniyle ilk defa ara verdi. Japonya’da popüler olan Sazae-san, 1969’dan beri her pazar akşamı milyonlarca kişi tarafından izleniyordu. Dizinin yayıncısı Fuji Television, seslendirmenlerin güvenliği açısından seslendirme faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu nedenle dizinin hayranları, 1969'dan bu yana ilk defa dizinin yeni bölümleri yerine tekrarını izlemek zorunda kalacak. 2013’te en uzun süredir yayında olan animasyon dizisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dizi Simpsonlar'ı tahtından etmişti. Çizgi dizide ev kadını Bayan Sazae ve geniş ailesinin hayatı anlatılıyor.