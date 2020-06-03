Corona virüs hatıra parası tasarlandı

03.06.2020 - 14:44
Esprili madeni hatıra parası tasarımlarıyla tanınan tasarımcı Justin Heister, bu defa corona virüs paraları üretti.
39 mm’lik hatıra parası, Covid-19 salgını nedeniyle bugünlerde herkesin katlanmak zorunda olduğu zorlukların resmini üzerinde taşıyor.
Sosyal mesafe, izolasyon, tuvalet kağıdı stoğu gibi, corona virüs salgınını sembolize eden detaylar, demir paraların üzerinde yer alıyor.
Paralardan birinde, “Ellerini yıka”, “Sosyal mesafeye dikkat et”, “Tuvalet kağıdı stokla” ve “izolasyonunu koru” uyarıları yer alıyor.