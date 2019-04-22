Çukurova Rock Festivali 100 bin müzikseveri ağırladı
DHA
Adana’da düzenlenen 3. Çukurova Rock Festivali, 100 binden fazla müzikseveri ağırladı. Festivalde Şebnem Ferah, Athena, Mor ve Ötesi, Moğollar, Manga, Pentagram, Ceza gibi isimler sahne aldı.
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1Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyonu'nca 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Çukurova Rock Festivali’ne 100 binden fazla dinleyici akın etti.
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2Festivalin son gününde Aktör, Yirmi7, Gazapizm, Yeni Türkü, Pamela, Cem Adrian ve Mazhar Fuat Özkan sahne aldı.
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3Dört gün boyunca yıldızların sahne aldığı festivalde Türk rock müziğinin önemli ismi Şebnem Ferah, Athena, Mor ve Ötesi, Moğollar, Manga, Pentagram, Ceza başta olmak üzere birbirinden başarılı isimler performans sergiledi.
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4Umut Kuzey, Çukurova Rock Festivali'ne katılan tüm müzikseverlere ve sanatçılara teşekkür ederek, “Adanalı olarak festivalin her yıl daha da büyümesinden gurur duyuyorum” dedi.
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5Geçen yıl Teoman, Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Moğollar ve Kurtalan Ekspres'in de aralarında olduğu 28 sanatçının konser verdiği 2. Çukurova Rock Festivali, 80 bin müzikseveri ağırlamıştı.
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6İşte 3. Çukurova Rock Festivali'nden yansıyanlar...
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