NTV

Çukurova Rock Festivali 100 bin müzikseveri ağırladı

DHA

Adana’da düzenlenen 3. Çukurova Rock Festivali, 100 binden fazla müzikseveri ağırladı. Festivalde Şebnem Ferah, Athena, Mor ve Ötesi, Moğollar, Manga, Pentagram, Ceza gibi isimler sahne aldı.

  • 1

    Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyonu'nca 18-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Çukurova Rock Festivali’ne 100 binden fazla dinleyici akın etti.
  • 2

    Festivalin son gününde Aktör, Yirmi7, Gazapizm, Yeni Türkü, Pamela, Cem Adrian ve Mazhar Fuat Özkan sahne aldı.
  • 3

    Dört gün boyunca yıldızların sahne aldığı festivalde Türk rock müziğinin önemli ismi Şebnem Ferah, Athena, Mor ve Ötesi, Moğollar, Manga, Pentagram, Ceza başta olmak üzere birbirinden başarılı isimler performans sergiledi.
  • 4

    Umut Kuzey, Çukurova Rock Festivali'ne katılan tüm müzikseverlere ve sanatçılara teşekkür ederek, “Adanalı olarak festivalin her yıl daha da büyümesinden gurur duyuyorum” dedi.
  • 5

    Geçen yıl Teoman, Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Moğollar ve Kurtalan Ekspres'in de aralarında olduğu 28 sanatçının konser verdiği 2. Çukurova Rock Festivali, 80 bin müzikseveri ağırlamıştı.
  • 6

    İşte 3. Çukurova Rock Festivali'nden yansıyanlar...
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin