Çukurova'nın Efes'i Kastabala Antik Kenti adım adım gün yüzüne çıkıyor

30.08.2021 - 14:50
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, sütunlu caddesi, amfi tiyatrosu ve tarihi kalesiyle yaklaşık 2 bin 500 yıldır tarihe tanıklık eden Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.
Demir, amfi tiyatrodaki çalışmaların tamamlanmasıyla Osmaniye'nin bir kültür merkezi haline geleceğine inandığını belirtti.
Faris Demir, "Tiyatromuz, Roma Dönemi'ne ait orta büyüklükte bir tiyatro. Gelişmiş bir mimariye sahiptir ve yüzde 80'i günümüze kadar sağlam olarak ulaşmıştır. Çalışmaların tamamlanıp aktif olarak kullanılmasıyla bu alan sayesinde Osmaniye'nin turizm ve kültür alanında önemli bir yere geleceğini düşünüyoruz. Burada yapılacak kültürel ve sanatsal faaliyetler sayesinde kentimiz turizm açısından önemli bir adım atmış olacak" dedi.
Bölgedeki arkeolojik kazıların yıl sonuna kadar süreceğinin bilgisini veren Demir, "Bu yılki çalışmalarımızda ziyaretçilerin kenti rahatça gezebilmeleri için bitki temizliği ve çevre düzenlemesine de başladık. Bölgede bugüne kadar arkeolojik alan yönetimi uygulanmamıştı. Bu kapsamda yerinden taşınmış veya oynamış malzemeleri belirlediğimiz yere taşıyıp bir 'taş sergi' alanı oluşturduk ve burayı bir açık hava müzesine dönüştürüyoruz" diye koruştu.
Faris Demir "Tiyatrodaki çalışmaların son aşamasında sütunlu caddede çalışmalara başlayacağız. Bu iki çalışma bir bütünlük arz edecek. Tiyatrodaki çalışmalar tamamlanmaya yakın, sütunlu caddede de çalışmalar tamamlanmış olacak. Bu sayede buraya gelen ziyaretçilerimiz, belirli bir güzergahı takip ederek rahatça burayı gezebilecek" dedi.