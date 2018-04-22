Cüneyt Arkın Muhafız'da rol alacak
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Koruyucu) yeni sezon çekimleri devam ediyor. Netflix'ten yapılan yeni sezon tanıtımında Cüneyt Arkın'ın Muhafız'da rol alacağı ortaya çıktı.
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İkinci, üçüncü ve dördüncü sezonları için onay alan Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'da usta oyuncu Cüneyt Arkın rol alacak.
Yayınlanan tanıtımda Arkın, Zeynep karakterine Muhafız'ın yanında olması gerektiğini söylüyor.
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Netflix’in ilk yerli dizisi The Protector'un (Koruyucu) 10 bölümlük ilk sezon çekimlerinin ardından yeni sezon çekimleri devam ediyor.
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Dizi, dünya medyasına İtalya’nın Roma kentinde tanıtılmıştı.
Kanalın ilk Türk dizisi The Protector'da başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un seçimleri iki günlük etkinliğe damgasını vurmuştu.
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Büyük bir izleyici kitlesine sahip İspanyol yapımı 'La Casa De Papel'in başrolündeki Alvaro Morte, Çağatay Ulusoy ile poz verip bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
İşte dizinin oyuncu kadrosu...
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5Çağatay Ulusoy, N. İpek Gökdel'in 'Karakalem' adlı romanından uyarlanan 'The Protector'da 'Hakan' karakterini canlandırıyor.
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6Hazar Ergüçlü (Zeynep)
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7Yurdaer Okur
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8Ayça Ayşin Turan
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Saygın Soysal (Mergen)
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Burçin Terzioğlu (Rüya)
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Çağatay Ulusoy, Burçin Terzioğlu, Engin Öztürk ve Okan Yalabık