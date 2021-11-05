D-100'ün yanında harabeye dönmüş anıt mezar; Mermerleri bile İtalya'dan getirildi

Kamondo'nun mezarının vasiyeti üzerine Paris'ten İstanbul'a getirildiğini ve Halıcıoğlu'nda defnedildiğini söyleyen Eracun, Yahudi mezarlığı olan alanın zaman içerisinde şehrin genişlemesiyle atıl hale geldiğini belirtti.

Kamondo'nun toplu taşımanın yapı taşlarından olan Şirket-i Hayriye'nin ve tramvay yatırımcılığının kuruluşunda büyük emek sarfettiğini kaydeden Eracun, şöyle devam etti:

"Mezar tam yolun ortasında kalmakta ve yaya gelecek olan vatandaşların ziyaret etmesi için pek elverişli bir yer değil. Buranın düzenlenip Kamondo ailesinin İstanbul'a yaptığı katkılara yakışacak şekilde ziyarete açılması kent için önemli olacaktır çünkü Kamondo ailesi bugün dünya çapında tanınıyor. Vasiyeti buraya gömülmekti bu alan düzenlenirse hakettiği değeri kazanacaktır."