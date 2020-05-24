Dağ başında bir müze: 1100 rakımda geçmişe yolculuk

“ELİNDE ESKİ EŞYA OLAN HERKES MÜZEYE KATKIDA BULUNDU"

Mahallede yaşayan herkesin müzeye katkıda bulunduğunu ifade eden Mehmet Kibar Atalar, “Belli bir dönem Bursa’da yaşadım. Bursa’da tarihi mekanları çok gezdim. Daha sonra eskiden yaşadığım köy olan Kösedik Mahallesi'ne geri geldim. Köyüme gelince ‘güzel, tarihi eserlerin bulunduğu bir müze neden benim de olmasın’ dedim. Babamın, dedemin nesi varsa toplamaya başladım. Ortaya bu müze çıktı. Mahalle halkı da yardımcı oldu, elinde olan herkes bir şey getirdi ve müzemize verdi. Müzede çok eski ve manevi değeri yüksek eserler ve son döneme ait eserler de var” dedi.