Dağ başında bir müze: 1100 rakımda geçmişe yolculuk

İHA 24.05.2020 - 13:07
“ELİNDE ESKİ EŞYA OLAN HERKES MÜZEYE KATKIDA BULUNDU"
Mahallede yaşayan herkesin müzeye katkıda bulunduğunu ifade eden Mehmet Kibar Atalar, “Belli bir dönem Bursa’da yaşadım. Bursa’da tarihi mekanları çok gezdim. Daha sonra eskiden yaşadığım köy olan Kösedik Mahallesi'ne geri geldim. Köyüme gelince ‘güzel, tarihi eserlerin bulunduğu bir müze neden benim de olmasın’ dedim. Babamın, dedemin nesi varsa toplamaya başladım. Ortaya bu müze çıktı. Mahalle halkı da yardımcı oldu, elinde olan herkes bir şey getirdi ve müzemize verdi. Müzede çok eski ve manevi değeri yüksek eserler ve son döneme ait eserler de var” dedi.
“MÜZEDE KÖYÜN İLK MÜHRÜ DE VAR ESKİDEN KULLANILAN EŞYALAR DA"
Müzede manevi değeri yüksek birçok eserin bulunduğunu dile getiren Atalar, “Eski eserlerden bir tanesi köyde Rumların yaşadığı zamandan kalan bir mühür. 1896 yılına ait bu mühür bulunmuş ve bana verildi. Ben de mührü müzede sergiliyorum. Konstantin'in oğlu Sava’dan kalan mühür, köyün ilk mührüymüş. Konstantin oğlu Sava köyün ilk muhtarıymış, mühür de onun adını taşıyor. Kore Savaşı’ndan gelen bir askerimiz gelirken Kore’den bir Türk bayrağı getirmiş. Evde saklarken müze açılınca buraya bağışladı. Bayrak parçalanmış haldeydi. Dönemin Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, bayrağı o halde görünce alıp, tamir ettirip, müzemize tekrar gönderdi. Müzede eski dönemlerden kalan kağnı arabası, el değirmeni, tulum, yayık, körük, güğüm, eski marangoz aletleri, askerlerin Sarıkamış’ta kullandığı eski tip kayak malzemeleri gibi tarihi şeyler var. Virüs öncesinde vatandaşlar burayı ziyaret edebiliyorlardı. Görenin hoşuna gidiyordu. Bu eserleri sakladığımız için bizlere teşekkür ediyorlardı” diye konuştu.