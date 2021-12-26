Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor

James Bond karakterine beşinci ve son kez hayat vererek ikonik role veda eden Daniel Craig, serinin dizi yapılmasına karşı olduğunu açıkladı. Bond'un sinemalara ait olduğunu savunan 53 yaşındaki Hollywood yıldızı "Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor" dedi.

Haberler 26.12.2021 - 11:59

Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor - 1

Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time to Die) James Bond karakterine son kez hayat veren Daniel Craig, filmin cep telefonlarında izlenmemesi gerektiğini söyleyerek dijital dizi planlarını topa tuttu.

Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor - 2

Craig, The Sun'a yaptığı açıklamada "Yaşanan en büyük şeylerden biri, bu filmi sinemaya sokmuş olmamız.Bond filmlerinin olması gereken yer orası" dedi.

Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor - 3

53 yaşındaki oyuncu "Telefonda pek iyi görünmüyorlar. Imax ekranında harika görünüyorlar. 9 metrelik ekranda harika görünüyorlar. Ve bunlar aile etkinlikleridir. Aileyi dışarı çıkarır. Böyle etkinlik filmleri olduğu sürece sinemanın ayakta kalma şansı var" diye konuştu.


Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor - 4

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, mayıs ayında Bond serisinin yapımcı stüdyosu Metro-Goldwyn-Mayer’i 8,45 milyar dolar karşılığında satın aldı. Çok geçmeden de serisinin dijital ortamda bir spin-off şeklinde uyarlanacağına dair planlar ortaya çıktı.

Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor - 5

Amazon'un, tıpkı Marvel evreninde olduğu gibi James Bond evrenini de dijital spin-off dizisine dönüştürme planları yaptığı konuşuluyor.

Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor - 6

007’nin asıl hak sahibi Eon Productions adlı yapım şirketinin ise bu fikre pek sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Aynı şekilde Craig de James Bond’un bu şekilde bir uyarlamaya tabi tutulmasını istemediğini dile getiriyor.

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