Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor

Haberler 26.12.2021 - 11:59
Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time to Die) James Bond karakterine son kez hayat veren Daniel Craig, filmin cep telefonlarında izlenmemesi gerektiğini söyleyerek dijital dizi planlarını topa tuttu.
Craig, The Sun'a yaptığı açıklamada "Yaşanan en büyük şeylerden biri, bu filmi sinemaya sokmuş olmamız.Bond filmlerinin olması gereken yer orası" dedi.
53 yaşındaki oyuncu "Telefonda pek iyi görünmüyorlar. Imax ekranında harika görünüyorlar. 9 metrelik ekranda harika görünüyorlar. Ve bunlar aile etkinlikleridir. Aileyi dışarı çıkarır. Böyle etkinlik filmleri olduğu sürece sinemanın ayakta kalma şansı var" diye konuştu.
Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, mayıs ayında Bond serisinin yapımcı stüdyosu Metro-Goldwyn-Mayer’i 8,45 milyar dolar karşılığında satın aldı. Çok geçmeden de James Bond serisinin dijital ortamda bir spin-off şeklinde uyarlanacağına dair planlar ortaya çıktı.
Amazon'un, tıpkı Marvel evreninde olduğu gibi James Bond evrenini de dijital spin-off dizisine dönüştürme planları yaptığı konuşuluyor.
007’nin asıl hak sahibi Eon Productions adlı yapım şirketinin ise bu fikre pek sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Aynı şekilde Craig de James Bond’un bu şekilde bir uyarlamaya tabi tutulmasını istemediğini dile getiriyor.