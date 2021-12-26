Daniel Craig: Filmler telefonda o kadar iyi görünmüyor

53 yaşındaki oyuncu "Telefonda pek iyi görünmüyorlar. Imax ekranında harika görünüyorlar. 9 metrelik ekranda harika görünüyorlar. Ve bunlar aile etkinlikleridir. Aileyi dışarı çıkarır. Böyle etkinlik filmleri olduğu sürece sinemanın ayakta kalma şansı var" diye konuştu.





