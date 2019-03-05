Danny Boyle, James Bond’u yönetmekten vazgeçti (Bond’u öldürmesine izin verilmedi)
ntv.com.tr
Danny Boyle 25’incisi çekilecek James Bond filminin yönetmen koltuğuna oturmaktan vazgeçti. Gerekçe, yapımcıların James Bond karakterini öldürmesine izin vermemesi.
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Danny Boyle, 25’incisi çekilecek James Bond filmini yönetmekten vazgeçti.
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62 yaşındaki yönetmenin filmden çekilme nedeninin, yeni filmde James Bond karakterini öldürmek istemesi, ancak yapımcıların buna izin vermemesi olduğu öne sürüldü.
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İddiaya göre Boyle, 25’inci filmde, 007 kod adıyla bilinen gizli ajan James Bond karakterini Bond kızı Lea Seydoux’nun kollarında öldürmeyi planlıyordu.
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4Boyle’un, yeni filmde 007’nin hayatına son vererek, seyirciyi yeni bir Bond karakteriyle tanıştırmanın adımını atmak istediği iddia edildi.
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Bond filmi yapımcısı Barbara Broccoli’nin ise yönetmenin bu fikrinden etkilenmediği ve karşı çıktığı öne sürüldü.
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2020’de vizyona girmesi beklenen filmi Danny Boyle’un yerine True Detective filminin yönetmeni Cary Fukunaga yönetecek.
Filmde James Bond’u canlandıracak Daniel Craig’in yanı sıra Naomie Harris ve Ralph Feinnes de rol alacak.
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7İddiaya göre 51 yaşındaki aktör Daniel Craig, son kez rol alacağı James Bond filminde beyaz saçlı olacak. Bu, Craig’in aynı rolü beşinci kez üstlendiği film olma özelliği taşıyor.
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Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla bu yıl Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu seçilen Rami Malek’in de filmde kötü karakteri canlandırma ihtimali var.