Dara Antik Kenti'nde dünyada benzeri olmayan galeri mezara yoğun ilgi

"Galeri mezarı olarak adlandırılan yer en çok ziyaretçi çeken alanlardan birisidir. İmparator Anastasyus garnizon kenti olarak buraya karar kıldıktan sonra bu alanlar ilk önce kentin sur duvarları ve kamusal yapıları için taş ocağı olarak kullanılmış. Burada geniş bir alan oluşturulduktan sonraki evrede belli bölümlerde mezar yapıları kullanılmış. Bu mezar yapıları farklı niteliktedir. Arkasolium mezarlar, basit sanduka mezarlar ve en dipte dünyada eşi benzeri olmayan bir galeri mezar yapısına sahip. Bu alan Dara'yı diğer tüm antik kentlerden ayıran galeri mezar olarak adlandırılan yapıdır. Mezarın giriş kısmında Hazreti İsa'nın yani Ortodoks inancına ait çeşitli betimler bulunmaktadır. İç kısımda ise çift katlı bir yapı mevcut. Üst katında çeşitli sanduka tipinde ölü yatakları bulunmaktadır. Bu mezarlarda Hıristiyanlık inancına göre bir dizim yoktur. Yani mezarlarda herhangi bir yön yoktur. Bu mezarı diğer tüm antik dönem mezarlarında farklı kılan yanı en alt kısımda bulunan ve gelişi güzel bir şekilde olan yüzlerce insana ait kemik parçasının bir arada bulunmasıdır. Bununla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. En makul görüş bu mezarların o dönem sandukalarda bulunan kemik parçalarının daha sonra gömü yapılmasıyla birlikte aşağı kısma aktarılmasıdır veya 530 yılında Pers-Sasani savaşlarında ölen askerlerin buraya toplu olarak gömülmüş olması şeklinde yorumlar var."