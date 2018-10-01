Dehşetin Yüzü (The Nun) zirveye oturdu
ntv.com.tr
YouTube'da kaldırılan fragmanıyla daha vizyona girmeden beklentileri artıran korku filmi Dehşetin Yüzü (The Nun), dördüncü haftada uluslararası gişenin galibi oldu.
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Türkiye’de Dehşetin Yüzü adıyla vizyona giren korku filmi The Nun, gişede zirveye oturdu.
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Warner Bros’un ses getiren yapımı, vizyondaki dördüncü haftasında uluslararası gişede 16,2 milyon dolarlık hasılat elde etti.
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Toplam 80 ülkede gösterilen film, böylece şimdiye kadar ABD dışındaki gösterimlerinden toplamda 221 milyon dolarlık hasılat elde etmiş oldu.
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The Nun, ABD gişesiyle birlikte 330 milyon dolarlık hasılatıyla Conjuring serisinin beşinci halkası olarak en yüksek hasılatlı film oldu.
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The Nun bu hafta Fransa’da 2,3 milyon dolar, Rusya’da 1,7 milyon dolar, İtalya’da 1,4 milyon dolarlık hasılat elde etti.
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Film, YouTube’un ‘çok korkunç’ ve ‘şoke edici’ içeriğiyle yayın politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle fragmanını yayından kaldırmasıyla gündeme gelmişti.