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Dehşetin Yüzü (The Nun) zirveye oturdu

ntv.com.tr

YouTube'da kaldırılan fragmanıyla daha vizyona girmeden beklentileri artıran korku filmi Dehşetin Yüzü (The Nun), dördüncü haftada uluslararası gişenin galibi oldu.

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    Türkiye’de Dehşetin Yüzü adıyla vizyona giren korku filmi The Nun, gişede zirveye oturdu.

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    Warner Bros’un ses getiren yapımı, vizyondaki dördüncü haftasında uluslararası gişede 16,2 milyon dolarlık hasılat elde etti.

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    Toplam 80 ülkede gösterilen film, böylece şimdiye kadar ABD dışındaki gösterimlerinden toplamda 221 milyon dolarlık hasılat elde etmiş oldu.

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    The Nun, ABD gişesiyle birlikte 330 milyon dolarlık hasılatıyla Conjuring serisinin beşinci halkası olarak en yüksek hasılatlı film oldu.

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    The Nun bu hafta Fransa’da 2,3 milyon dolar, Rusya’da 1,7 milyon dolar, İtalya’da 1,4 milyon dolarlık hasılat elde etti.

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    Film, YouTube’un ‘çok korkunç’ ve ‘şoke edici’ içeriğiyle yayın politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle fragmanını yayından kaldırmasıyla gündeme gelmişti.

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