Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı (Dostları yalnız bırakmadı)

Cenaze törenine katılan Fatih Terim, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın bir aile dostlarını kaybettiklerini ifade etti.

Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği haberini İtalya'da aldığını aktaran Terim, "Çok sevdiğim, çok iyi bir dostumdu. Hiç beklenen bir şey değil ama Allah'ın dediği oluyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını ben de tüm ailem de yaşıyoruz. Allah Demet'e de Ali'ye de sabır versin." dedi.