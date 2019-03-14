Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlandı (Dostları yalnız bırakmadı)
DHA, İHA, Anadolu Ajansı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi bugün yapıldı. Cenaze töreninin düzenlendiği camide eşine son görev için hazır bulunan gözyaşları içindeki Akbağ'ı dostları teselli etti. Çika'nın daha önce eşi Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi. Törene sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
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Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı kamyonette bulunan Zafer Çika, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
VİDEO: DEMET AKBAĞ'IN EŞİ ZAFER ÇİKA'YA VEDA (CENAZEDEN GÖRÜNTÜLER)
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2Bugün toprağa verilen Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.
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3Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi.
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Törene Çika'nın eşi Demet Akbağ, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, Sermiyan Midyat, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim katıldı.
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5Cami avlusuna yakınlarının desteğiyle gelen Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika burada taziyeleri kabul etti. Akbağ'ın bu sırada taziyeye katılanların yakasındaki eşinin fotoğrafını alarak öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.
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Cenaze törenine katılan Fatih Terim, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın bir aile dostlarını kaybettiklerini ifade etti.
Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği haberini İtalya'da aldığını aktaran Terim, "Çok sevdiğim, çok iyi bir dostumdu. Hiç beklenen bir şey değil ama Allah'ın dediği oluyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Çok iyi bir dostu kaybetmenin acısını ben de tüm ailem de yaşıyoruz. Allah Demet'e de Ali'ye de sabır versin." dedi.
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7Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlandı.
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