Denizden çıkarılan atıklarla Şirinler heykeli

Didim Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi tarafından yapılan çizgi film karakteri Şirinlerin heykeli çocuklar ve Didim halkı ve Didim ’de bulunan turistler tarafından ilgi ile karşılandı.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için güzel etkinlik yaptıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Sıfır atık projemiz kapsamında yaptığımız etkinliğe katılımın yoğun olması bizi memnun etti. Deniz ve kıyı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Heykel ve Seramik Atölyemizde yapılan Şirinler heykeli için denizden topladığımız 2225 adet pet şişeyi kullandık. Yaşamı korumak için suyu ve toprağı korumak zorundayız. Sürdürülebilir bir yaşam için çevre bilinci oluşturmalı, geri dönüşüme önem vermeliyiz. Bugün yaptığımız etkinlik kapsamında vatandaşlarımızın elinde bulunan elektronik atıklar, sokak hayvanlarımız için mamaya dönüştü. Sıfır atık hareketi ile atıklarımızı geri dönüşüme gönderelim. Geleceğimize sahip çıkalım. Bize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.