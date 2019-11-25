Denizlerin 'sır küpleri' müzesini bekliyor

ABD'de 210 deniz müzesi, 240 müze gemi, İngiltere'de ise 250 deniz müzesi, 450 müze gemi bulunurken, Türkiye'de ise bu sayı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az.

Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye'de kapsamlı bir deniz müzesi kurulması denizcilik tarihini anlatabilmek açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca, koleksiyonerlerin envanterinde yer alan binlerce parça eserle, farklı illerde bir değil birden fazla deniz müzesi kurmak mümkün.

Ömrünü denizlere adayan ve dünyanın en zengin amfora koleksiyonunu elinde bulunduran Mustafa Aydemir, deniz ile ilgili birikimlerini, Türkiye'nin herhangi bir ilinde kurulacak "Amfora ve Deniz Müzesi"nde değerlendirmek için yıllardır çaba sarf ediyor.