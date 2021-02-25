Denzel Washington filmleri

25.02.2021 - 17:49
IMDb: 7.8
Çocuk kaçırma vakaları hızla yayılmaktadır. Tabi bu durum özellikle zengin ailelerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Eskiden bir CIA ajanı olan John Creasy ise kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Fakat ayağına gelen bu iş teklifini kabul etmekten kendini alamaz. Bir çocuğun korumalığını üslenen adam kısa sürede bu çocuğa ısınır. Ancak alınan tüm önlemlere nazaran çocuk kaçırılır. Fakat John bunun peşini bırakmayacaktır.
IMDb: 7.8
Irkçılığın yaygın olduğu bir dönemde geçen filmde, Amerika'nın futbol takımına siyah bir adam koç olarak atanmıştır. Bu adam takımındaki ırkçılığı ortadan kaldırmak ve toplumun yargısını değiştirmek için elinden gelen çabayı göstermektedir.
IMDb: 7.8
Patronunun ölmesinden sonra Frank Lucas adındaki bir adam kendisini uyuşturucu ticaretinin lideri ilan eder. Eroini piyasanın altınsa satarak hızlı bir yükselişe sahip olmayı başarmıştır. Diğer yandan bu adamı yakalamak için hırslanan narkotik ajanı Richie Roberts'in hayatı konu edilmektedir. Gerçek hayattan esinlenerek vizyona giren bu film New York'taki uyuşturucu ticaretine değinmektedir.
IMDb: 7,7
Malcolm adındaki adam o zamanlarda siyahi vatandaşların uğradığı tüm zorluklara katlanmış biridir. Her ne kadar olumsuz şartlar söz konusu olsa dahi yaptığı küçük hırsızlıklarla hayatını geçindirmeye çalışır. Fakat sonu hapishane olur. Burada kendine yeni bir kimlik edinen Malcolm, Amerikan tarihinin en önemli insan hakları savunucularından biri haline gelir. Gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanarak yapılan film de Spike Lee'nin yaratıcı bakış açısı beyazperdeye aktarılmıştır.
IMDb: 7.2
McCall, adalet duygusu çok yoğun olan bir adamdır. Şimdilerde sessiz sakin bir yaşamı olan McCall'ın geçmişinde oldukça büyük gizemler yatmaktadır. Fakat tanıştığı Teri isimli bir genç kızın durumuna kayıtsız kalamayacağından, o heyecanlı hayatına geri dönmek zorunda kalacaktır. McCall içindeki adalet duygusunu asla bastıramaz. Her zaman adaletin bir temsilcisi olarak haklının ve güçsüzün yanındadır.
IMDb: 7.0
Önceden yaşadığınız bir anı yeniden yaşadınız mı? Aksiyon ve gerilim türündeki bu filmde deja vu duygusu başroldedir. Bir terör saldırısı sonucunda meydana gelen patlama sonrası pek çok insan hayatını kaybetmiştir. ATF ajanı Doug Carlin adındaki polis bu olayı araştırmak için görevlendirilmiştir. Fakat olaylar hiç beklenmedik yerlere doğru gitmektedir. Film beynin en derin dönemeçlerine yapılan bir seyahat tadındadır.
IMDb: 7.0
Bir dedektif olan John Hobbes, öncesinde bildiği ve tanıdığı bir suçluyu aramaktadır. Fakat bu suçlu belgelere göre çoktan yakalanmış ve ölmüştür ya da öyle zannedilmektedir. Cinayet dedektifi olan adam buna hiç inanmıyor ve hala o kişiyi arıyordur. Kalabalık sokaklarda çoktan ölmüş olan bir katilin peşine düşmüştür.
IMDb: 7.0
Yaşamını bir fabrikada çalışarak geçindiren bir adamın hikayesidir. Bu adamın tek derdi ailesini geçindirmek ve onları daha fazla mutlu etmektir. Oldukça sıradan bir hayata sahip olan John Q.'nun oğlu fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Küçük çocuk için acilen yeni bir kalp gerekmektedir. Fakat ailenin ameliyatı karşılayacak parası yoktur. Bu yüzden John, oğlunun hayatını kurtarabilmek için hastane görevlilerinden bazısını rehin alır ve olaylar başlar.
IMDb: 6.9
Amerikan yapımı bir film olan Tanrının Kitabı filminde, güneş patlaması sonrası kavrulan dünya konu edilmiştir. Patlama sonucunda hayatta kalmayı başaran insanlar yaşam mücadelesi vermektedir. Eli adındaki bir adam yok olmanın eşiğindeki insanoğlunu kurtaracak olan kitabı korumakla görevlidir. Fakat bu kitabın peşinde olan bazı kimseler vardır.
IMDb: 6.8
Matt, sıradan ama düzenli bir hayata sahip olan bir CIA ajanıdır. Fakat görevli olduğu merkezde masa başında takılıp kalmıştır. Saha tecrübesi yoktur ve kendini kanıtlamanın bir yolunu aramaktadır. Bu esnada yaklaşık 10 yıldır kaçak halde gezen bir CIA ajanı çıkar. Bu eski ajan para karşılığında ordunun ve bulunduğu birliğin dosyalarını, gizli sırlarını başka ülkelere satmış biridir.