Denzel Washington filmleri

7. Cani Ruh (Fallen)

IMDb: 7.0

Bir dedektif olan John Hobbes, öncesinde bildiği ve tanıdığı bir suçluyu aramaktadır. Fakat bu suçlu belgelere göre çoktan yakalanmış ve ölmüştür ya da öyle zannedilmektedir. Cinayet dedektifi olan adam buna hiç inanmıyor ve hala o kişiyi arıyordur. Kalabalık sokaklarda çoktan ölmüş olan bir katilin peşine düşmüştür.