Derya Alabora ve Deniz Çakır aynı sahnede (Beyaz)

Derya Alabora ve Deniz Çakır’ın birlikte rol aldığı Beyaz, yıllar sonra ölüm döşeğindeki annelerinin başında bir araya gelen iki kız kardeşin bir ömürlük hesaplaşmasıyla hem hüzünlendiriyor hem de seyredenlerin yüreğini ısıtıyor.
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İki başarılı oyuncuyu, Derya Alabora ve Deniz Çakır’ı aynı sahnede buluşturan Beyaz; kocasıyla mutsuz evliliğini sürükleyen, hayallerini gerçekleştiremeyen kız kardeş ile hayatını kendi isteğine göre yaşayan, uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablasının, geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerine odaklanıyor.
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Yıllar sonra annelerinin rahatsızlığı nedeniyle tekrar bir araya gelen iki kız kardeş, geçmişin muhasebesini yaparken, ertelenmiş duygular da birer birer su yüzüne çıkar.
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Fransız yazar Emmanuelle Marie’nin kaleme aldığı, Zeynep Utku’nun dilimize kazandırdığı Beyaz'ın yönetmen koltuğunda Özen Yula oturuyor.
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Dekor tasarımını ve styling çalışmasını Tomris Kuzu’nun, ışık tasarımını Yakup Çartık’ın yaptığı oyunun müzikleri ise Çiğdem Erken’in imzasını taşıyor.
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Ezop Sahne prodüksiyonu tek perdelik Beyaz oyunu, 11 Aralık 2018 Salı akşamı saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.