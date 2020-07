Devlet Opera ve Balesi festival programı açıkladı

Karahan, yaylı, üflemeli ve diğer enstrümanları icra eden sanatçılar ve diğer sanatçılar için alınacak geniş önlemlerin yer aldığı çalışmadan detaylar aktardı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları ile ortak düzenledikleri Bodrum Kaleiçi Etkinliklerine The Fun Time of the Opera ile başladıklarını, seyircinin beğenisini kazandıklarını söyleyen Karahan, minimal hale getirdikleri orkestrasız olarak Hisseli Harikalar Kumpanyası eserini sahneleyeceklerini, Akdeniz Esintileri konserini ve 3 Tenor Konseri'ni düzenleyeceklerini belirtti.