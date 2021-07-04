Devrim Otomobili Müzesi kapılarını yeniden açtı

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında üç ay önce kapatılan Eskişehir'deki Devrim Otomobili Müzesi normalleşme sürecinde tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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04.07.2021 - 10:34

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) yerleşkesindeki müzede 3 Mart 2018'den itibaren sergilenen ilk yerli otomobil Devrim, o tarihten bu yana yaklaşık 355 bin kişi tarafından ziyaret edildi. "AŞIRI DUYGULANIYORUM" Normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında yeniden açılan müzenin ziyaretçilerinden Ümran Koçaker, Eskişehir gezisinde Devrim'i görmek istediklerini söyledi. Koçaker, "Devrim otomobilini her gördüğümde, filmlerini izlediğimde ve kitaplarını okuduğum zaman aşırı derecede duygulanıyorum" dedi. Müzede ziyaretler maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılıyor.

Devrim'in hikayesi



Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında Türk mühendis ve işçilerden oluşan yaklaşık 200 kişi tarafından zor koşullarda 4 otomobil üretilerek Siyah, Beyaz, Mavi Boncuk ve Gecekondu isimleri verildi.





Gürsel tarafından Devrim adı verilen bu araçlar, Ankara'ya götürüldü. Araçlardan biri, 29 Ekim 1961'de Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitince durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

Yıllarca TÜRASAŞ tesislerinde hazırlanan camekanlı bölümde sergilenen Devrim'e ziyaretçi ilgisinin artması, müze oluşturulmasına vesile oldu.

Kapsamlı olarak 5 Eylül 2017'de başlatılan bakımının tamamlanmasının ardından 3 Mart 2018'de ziyarete açılan Devrim Otomobili Müzesi'nde sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak kısa bir sürede üretildi.

Uzun ve kısa farları ayakla açılıp kapanan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor.

1250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, aküsü sökülü halde bulunuyor.

Aracın yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, yapım aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görsellerine de yer veriliyor.