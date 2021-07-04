Devrim Otomobili Müzesi kapılarını yeniden açtı

04.07.2021 - 10:34
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) yerleşkesindeki müzede 3 Mart 2018'den itibaren sergilenen ilk yerli otomobil Devrim, o tarihten bu yana yaklaşık 355 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
"AŞIRI DUYGULANIYORUM"
Normalleşme sürecinin üçüncü aşamasında yeniden açılan müzenin ziyaretçilerinden Ümran Koçaker, Eskişehir gezisinde Devrim'i görmek istediklerini söyledi.
Koçaker, "Devrim otomobilini her gördüğümde, filmlerini izlediğimde ve kitaplarını okuduğum zaman aşırı derecede duygulanıyorum" dedi. Müzede ziyaretler maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılıyor.