Didem Soydan'ın kitap keyfi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)
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Didem Soydan okuduğu kitapla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Soydan bu konuda elbette ilk ve son değil. Onun gibi birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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1Didem Soydan / Kayıp Kıta mu - James Churchward
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2
Ozan Güven
Gören Göz için Fikret Mualla / Abidin Dino
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3Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
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4Fazıl Say
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5
Mert Fırat
Tesla Aforizmalar
II. Richard William Shakespeare
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6Esra Dermancıoğlu ile Songül Öden önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede buluştu. İkili kitap keyfi yaparken objektiflere takıldıb Esra Dermancıoğlu evliliğinde sorunlar yaşayan yakın dostu Beren Saat ile ilgili sorulara cevap vermedi. 'Bana Beren'i sormayın. Hiçbir şey konuşmam. Ben Güzin Abla değilim" dedi. Daha sonra Michael Brown'un Varoluş Süreci kitabıyla poz verip kahkahalar attı.
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7Ceyda Düvenci:
Tatilden döndüğümden beri çok garip günler geçiriyorum. Acı-tatlı haberler ve sürprizler, hayrete düşüren anlar, çeşitli insanlık dersleri ve daha bir sürü şey... Bazen olur ya hem senin hem de dostlarının üzerinde kara bulutlar dolaşır ve telefon hep acı acı çalar. İşte tam da öyle oldu. Bu süreçte elbette desteğimi aldım ve psikoloğumla gerçekten çok verimli seanslar yaptığımı itiraf etmeliyim. O kadar güzel akıl ve kalp gözümü açtı ki anda başaramasam da sonrasındaki süreçlerde sakinleşmiş bir şekilde her yaşadığım şeye teşekkür edip her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul edip hayata devam edebiliyorum. Ve her günün sonunda evlatlarım ve kocamla aynı çatı altında sağlıkla ve huzurla yaşayabildiğim için çok şükür diyorum tekrar tekrar... diyeceğim şudur ki; hayat bu... acısı ve tatlısıyla her şey bizim için. Kabul edip devam edebilmek bize bağlı. Neden bu yazı kitap fotoğraflarının altında dersen!! Bu kitaplar bana çok iyi geliyor bu aralar. Yıldığım, yorulduğum, hayal kırıklığı yaşadığım, umudu kestiğim, üzüldüğüm, sinirlendiğim zamanlar beni önce kocam kaldırır ayağa sonra çocuklarım sonra da kitaplarım... bu yüzden sana da tavsiyem oku arkadaş... ne zaman çıkmaza girsen önce sevdiklerine sarıl sonra kitaplarına... geliştikçe değiştirebildiklerine, sevdikçe dönüştürebildiklerine inanamayacaksın... sevgiyle...
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8
Burak Yılmaz
Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu
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9
Cem Yılmaz
Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul
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10
Charlize Theron
Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me
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11
Şeyma Subaşı
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı
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12
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
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13Sıla
"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
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14
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
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15
Halle Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
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16
Catherine Zeta-Jones
East of Eden / John Steinbeck
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17Buse Terim
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
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18Armağan Çağlayan
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
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19Aleyna Tilki
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
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20Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
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21Gupse Özay
Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
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22Cem Yılmaz
Ankita Titanik / Murat Menteş
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23Dilan Çiçek Deniz
Buried Child / Sam Shepard
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24Engin Altan Düzyatan
İkinci El Umutlar / Figen Şahin
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25Nergis Kumbasar
Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
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26Damla Can
Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
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27Simge Fıstıkoğlu
Körlük / José Saramago
Alıklar Birliği / John Kennedy Toole
Sahilde Kafka / Haruki Murakami
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28
BONUS: Bill Gates
Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı.
A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles
Nine Pints - Yazar: Rose George
The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier
Upheaval - Yazar: Jared Diamond
Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss