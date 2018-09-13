Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın hayatı dizi olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Daha önce kitabı yazılan, filmi ve belgeseli çekilen efsane futbolcu Diego Maradona'nın hayatı dizi oluyor.
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Amazon tarafından çekikecek diziside Diego Maradona'nın üç ayrı dönemi canlandırılacak.
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57 yaşındaki efsanenin kariyerini soldan sağa; Nicolas Goldschmidt, Nazareno Casero ve Juan Palomino canlandıracak.
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Uyuşturucu kullandığı ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Maradona, şu sıralar teknik direktörlük kariyerine Meksika'nın 2. lig takımı Darados de Sinaloa'da devam ediyor.