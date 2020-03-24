Dijital sanatçıdan ünlü afişler ve albüm kapaklarına ‘sosyal mesafe’ temalı yeni tasarım

24.03.2020 - 11:43 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 11:44
İçinde bulunduğumuz salgın günleri dijital sanatçıların çalışmalarına da konu oluyor.
Yaratıcı ve eğlenceli çalışmalarıyla öne çıkan, daha çok Bosslogic adıyla bilinen Kode Abdo adlı sanatçı, yeni çalışmasında sosyal mesafe kuralına vurgu yaptı.
Bosslogic, ünlü film afişleri ve albüm kapaklarını, corona virüs bulaşmasını önlemek için vurgulanan ‘sosyal mesafe’ kuralına dikkat çekmek üzere yeniden tasarladı.
İşte Parasite, Joker gibi meşhur afişler ve Beatles, 50 Cent gibi müzisyenlerin albüm kapaklarının sosyal mesafe temalı yeni tasarımları...