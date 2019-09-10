Dinçer Sümer tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı

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Törene katılan sanatçı Levent Üzümcü, "Dinçer Sümer iyi bir tiyatro insanıydı. Ayrıntıya meraklı çok iyi bir öğretmendi. Onunla çalışanların ne kadar ayrıntıcı çalıştıklarını hatırlıyorum. Konservatuvara giriş sınavında bizi Eskişehir Konservatuvarına alan ekibin öğretim üyelerinden biriydi. Onun yazmış olduğu oyunlar ve şiirler hep hayatımıza dokunmuş, karşımıza çıkmış eserlerdir. Uzun ve güzel bir hayat yaşadı. Kariyerinde yüksek mevkilere geldi. Süleyman Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı oldu. Çok çalıştı, çok üretti ve ardında bir isim bıraktı. Hepimiz bir gün öleceğiz ama ne mutlu ki böyle güzel eserler bırakmak ve böyle hatırlanmak" dedi.