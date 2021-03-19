Disney iki tema parkını yeniden açıyor: Bağırmak ve şarkı söylemek yasak

Disney, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde corona virüs pandemisi nedeniyle kapatılan iki tema parkını nisanda açmayı planlıyor. Yaklaşık bir senedir kapalı olan tema parklarda corona virüs tedbirleri uygulanacak. Böylece yaklaşık 10 bin kişiye tekrar istihdam sağlanacak.

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19.03.2021 - 06:52

Kaliforniya'da mart başında corona virüs vakalarının azalmasıyla kısıtlamaların bir kısmının kaldırılması Disney'in planlarını değiştirdi. Disney, önümüzdeki ay iki tema parkını açmak üzere harekete geçti.

Ancak açılacak olan tema parkta ziyaretçi kapasitesinin yüzde 15'e indirilmesi ve eyalet dışından gelenlerin kabul edilmemesi gerekiyor.







Yeni belirlenen kurallar çerçevesinde park alanı içinde bağırmak ve yüksek sesle şarkı söylemek yasaklandı. Lunapark trenlerindeki koltuklar da pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre yeniden ayarlanacak.

Disney, Florida eyaletindeki ve Çin'in başkenti Pekin'deki tema parklarını halihazırda ziyaretçilere açtı.

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar sonucunda binlerce kişi işsiz kalmış ve Disney tema parklardan kazandığı gelirlerde düşüş yaşamıştı. 2020'nin son üç ayında, parkların geliri 2019 yılının neredeyse yarısı kadardı.

Corona virüs salgınından önce Disney'in tema parkları, gezileri ve benzer aktiviteleri şirketin toplam yıllık gelirinin yüzde 35'ten fazlasını oluşturuyordu.





Şirket, Kaliforniya'daki tema parkları yeniden açmanın yaklaşık 10 bin kişiye tekrar istihdam sağlayacağını belirtti.