Disney vizyon takvimini açıkladı

Disney; Eternals, The Last Duel, West Side Story, Ron's Gone Wrong ve The King's Man'in vizyon tarihlerini açıkladı. Stüdyo merakla beklenen filmlerinin salon gösterimlerine ağırlık vereceğini duyurdu.

14.09.2021 - 07:01

Disney vizyon takvimini açıkladı - 1

Disney, cuma günü yaptığı açıklamada, 2021 filmleri Eternals, The Last Duel, West Side Story, Ron's Gone Wrong ve The King's Man&in dijital platformlara geçmeden önce 45 günlük sinema gösterimlerine sahip olacaklarını duyurdu.

Disney vizyon takvimini açıkladı - 2
Animasyonlu müzikal Encanto ise, Disney Plus'a gelmeden önce 24 Kasım'dan itibaren 30 gün boyunca sinemalarda oynayacak.
Disney vizyon takvimini açıkladı - 3
Beyazperde'nin haberine göre; karar, Marvel'ın uzun metrajlı filmlerinin yalnızca sinemalarda oynama arzusu hakkında, hem şirket içinde, hem de basında açıklamaları bulunan Marvel Studios şefi Kevin Feige için açık bir kazanç. Marvel'ın iki yıldan uzun süre sonraki ilk özel sinema gösterimi alan filmi olan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, çarşamba gününe kadar yurt içinde 105.9 milyon dolar hasılat elde etti.
Disney vizyon takvimini açıkladı - 4
Bu, MCU özellikleri için normalin alt sınırında olsa da temmuz ayında açıldıktan sonra teatral yayınında bu sürede 100,7 milyon dolar kazanan Black Widow'un hasılatını çoktan geride bıraktığı anlamına geliyor.
Disney vizyon takvimini açıkladı - 5
Eternals, sadece 5 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek. Encanto'nun 30 günlük sinema penceresi, filmi, Noel tatili için doğrudan Disney Plus'a kaydırmadan önce, Disney'e Şükran Günü tatili boyunca gişe hasılatını aralık ayına çekme fırsatı veren farklı bir deneyim sağlayacak.

Disney vizyon takvimini açıkladı - 6

Disney'in 20th Century Studios listesindeki filmlere gelince: 15 Ekim'de The Last Duel seyirciyle buluşacak

Disney vizyon takvimini açıkladı - 7

22 Ekim'de Ron's Gone Wrong vizyona girecek.

Disney vizyon takvimini açıkladı - 8

West Side Story ise 10 Aralık'ta sinemalarda olacak. 

Disney vizyon takvimini açıkladı - 9

The King's Man de 22 Aralık için vizyon tarihi aldı. 

Disney vizyon takvimini açıkladı - 10

Disney'in duyurusu, canlı aksiyon listesinin tek başına sinemalarda en az 45 gün oynayacağını şart koşuyor ve stüdyoya, filmlerinin salon gösterimini uzatmaları için izin veriyor. Disney ayrıca, çoğunlukla çeşitli bölümlerinden isimsiz projeler için 2024'e kadar bir dizi yeni yayın tarihi açıkladı. Guillermo del Toro'nun 3 Aralık'ta Searchlight Pictures'tan sınırlı sayıda çıkacak olan Nightmare Alley, 17 Aralık'ta geniş bir sürüme taşındı ve Spider-Man: No Way Home'la karşı karşıya gelecek.

Disney vizyon takvimini açıkladı - 11
Popüler animasyon dizisine dayanan Bob's Burgers filmi de 27 Mayıs 2022'ye tarihlendirildi. Disney'in Halle Bailey ve Melissa McCarthy'nin başrollerini paylaştığı The Little Mermaid'in yeniden çevrimi, 26 Mayıs 2023 tarihine sahip.

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