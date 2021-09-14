Disney vizyon takvimini açıkladı

Beyazperde'nin haberine göre; karar, Marvel'ın uzun metrajlı filmlerinin yalnızca sinemalarda oynama arzusu hakkında, hem şirket içinde, hem de basında açıklamaları bulunan Marvel Studios şefi Kevin Feige için açık bir kazanç. Marvel'ın iki yıldan uzun süre sonraki ilk özel sinema gösterimi alan filmi olan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, çarşamba gününe kadar yurt içinde 105.9 milyon dolar hasılat elde etti.