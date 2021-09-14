Disney vizyon takvimini açıkladı

14.09.2021 - 07:01
Disney, cuma günü yaptığı açıklamada, 2021 filmleri Eternals, The Last Duel, West Side Story, Ron's Gone Wrong ve The King's Man&in dijital platformlara geçmeden önce 45 günlük sinema gösterimlerine sahip olacaklarını duyurdu.
Disney'in 20th Century Studios listesindeki filmlere gelince: 15 Ekim'de The Last Duel seyirciyle buluşacak
22 Ekim'de Ron's Gone Wrong vizyona girecek.
West Side Story ise 10 Aralık'ta sinemalarda olacak.
The King's Man de 22 Aralık için vizyon tarihi aldı.
Disney'in duyurusu, canlı aksiyon listesinin tek başına sinemalarda en az 45 gün oynayacağını şart koşuyor ve stüdyoya, filmlerinin salon gösterimini uzatmaları için izin veriyor. Disney ayrıca, çoğunlukla çeşitli bölümlerinden isimsiz projeler için 2024'e kadar bir dizi yeni yayın tarihi açıkladı. Guillermo del Toro'nun 3 Aralık'ta Searchlight Pictures'tan sınırlı sayıda çıkacak olan Nightmare Alley, 17 Aralık'ta geniş bir sürüme taşındı ve Spider-Man: No Way Home'la karşı karşıya gelecek.