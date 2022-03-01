Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu: The Batman, Turning Red ve Morbius vizyona girmeyecek

Warner Bros, Disney ve Sony Ukrayna saldırıları nedeniyle Rusya'da film gösterimlerini durdurdu. The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmler Rusya'da vizyona girmeyecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 14:38

Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu: The Batman, Turning Red ve Morbius vizyona girmeyecek - 1

BBC'nin haberine göre, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.


Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu: The Batman, Turning Red ve Morbius vizyona girmeyecek - 2

Bir Warner Bros yetkilisi, "Ukrayna'daki insani kriz dolayısıyla, WarnerMedia uzun metrajlı filmi The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor" dedi. 


Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu: The Batman, Turning Red ve Morbius vizyona girmeyecek - 3

Disney'den yapılan açıklamada da "Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, filmlerin Rusya'daki sinemalarda gösterimini durduruyoruz" denildi. 


Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu: The Batman, Turning Red ve Morbius vizyona girmeyecek - 4

Pixar animasyon filmi Turning Red'in Rusya'daki vizyon tarihini erteleyen yapım şirketi, "Mültecilere acil yardım ve diğer insani yardım" sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını bildirdi.


Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu: The Batman, Turning Red ve Morbius vizyona girmeyecek - 5

Sony de Marvel uyarlaması Morbius'un Rusya'daki gösterimini durdurdu. 

Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu: The Batman, Turning Red ve Morbius vizyona girmeyecek - 6

Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü, Ukrayna'da devam eden savaş ve bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani krizi göz önünde bulundurarak Rusya'da planlanan gösterimlerini durduracaklarını belirtti.

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