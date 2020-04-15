Disney'e milyar dolarlık borç

Corona virüs nedeniyle kriz dönemine giren Disney'e salgının faturası 11 milyar dolar olacak.

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15.04.2020 - 09:59

Corona virüs salgınının eğlence sektörünü tamamen durdurması nedeniyle, birçok şirket büyük borçlar altına girmeye başladı. Bu şirketlerden biri de Walt Disney Stüdyoları oldu.







Disney, geçtiğimiz ay 6 milyar dolarlık krediye imza atarken, krediye bu ay 5 milyar dolar daha eklendi.







Disney'in film şirketi ve Disney+ online streaming platformunun yanı sıra milyonlarca dolar gelir sağlayan tema parkları bulunuyordu.







Corona virüs salgınının tüm prodüksiyonları durdurması nedeniyle yalnızca bu yılın değil önümüzdeki yılın da etkileneceği söyleniyor.







Salgının bitmesinin ardından herkesin iş başına dönmesi durumunda dahi, büyük bütçeli yapımlar ancak 2022 yılında izleyicileriyle buluşabilir.

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