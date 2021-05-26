Disneyland'dan bir mozaik parçası açık artırmada 363 bin dolara satıldı

ntv.com.tr 26.05.2021 - 06:52
ALICI AÇIKLANMADI
Disney tarihinden bir parça, geçen hafta sonu binlerce dolara satıldı.
Los Angeles’taki Van Eaton Galerisi’nde yapılan Disney temalı açık artırmada, dünyanın farklı Disney parklarından 1200’den fazla parça satışa çıkarıldı.
California’nın Anaheim şehrinde yer alan Disneyland’daki Uyuyan Güzel Kalesi’nden ‘Uyuyan Güzel’ temalı bir mozaik, açık artırmada koleksiyonerlerin dikkatini çekti. Müzayedede, mozaik 363 bin dolara alıcı buldu. Mozaiği satın alan kişinin adı açıklanmadı.
EN FAZLA 50 BİN DOLAR BEKLENİYORDU
Müzayedeye ait dijital kitapçık, Aurora ve Prens Philip'i çiçek kemerinin altında kol kola yürürken gösteren "Uyuyan Güzel" pastel mozaik parçasını detaylandırdı. Katalogda, parçanın 30 bin ila 50 bin dolar arasında satılacağı tahmin ediliyordu.
Galerinin kataloğuna göre mozaik, Disneyland'daki Uyuyan Güzel Kalesi avlusu için el işçiliğiyle yapıldı, ancak bölüm 1983'te yenilenene kadar mozaik Fantasyland'e taşındı. Galeriye göre kale duvarlarının "özgün bir bölümü" olarak yapıldı.
DISNEYLAND BANKINA 22 BİN DOLAR
Müzayedede ayrıca Club 33 üyeleri tabağı 12 bin 300 dolara, Haunted Mansion Imagineering haritası 17 bin 220 dolara ve Disneyland Fantasy bankı 22 bin 140 dolara satıldı.
Van Eaton Gallerisi geçmişte de Disney temalı müzayede düzenlemişti. Aralık 2020’de Walt Disney’in hayatından 800’den fazla eser satışa çıkarılmıştı.
Müzayede evi ayrıca geçen yıl ağustos ayında Disneyland’ın ilk 65 yılı satışını yapmış, eski afişler ve posta kutuları gibi binden fazla Disney temalı ürünü satmıştı.