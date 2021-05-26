Disneyland'dan bir mozaik parçası açık artırmada 363 bin dolara satıldı

Galerinin kataloğuna göre mozaik, Disneyland'daki Uyuyan Güzel Kalesi avlusu için el işçiliğiyle yapıldı, ancak bölüm 1983'te yenilenene kadar mozaik Fantasyland'e taşındı. Galeriye göre kale duvarlarının "özgün bir bölümü" olarak yapıldı.