Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

Tedavi gördüğü hastanede pazar günü 91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önemli tiyatro sanatçılarından, ''hocaların hocası'' devlet sanatçısı Yıldız Kenter, Türk tiyatrosunda yüzlerce oyunda başrolde yer almış, birçok oyunun yönetmenlik görevini üstlenmiş ve çok sayıda tiyatrocu yetiştirmişti.

Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1948'den 1959 yılına kadar Devlet Tiyatroları'nda (DT) görev yaptı.

Sahneye profesyonel olarak ilk kez 12 Aralık 1948'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Shakespeare'in eseri Onikinci Gece oyununda başrolde sahneye çıkan Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk ve sahne öğretmenliği de yaptı.

Kenter, Muhsin Ertuğrul'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevinden alınmasından sonra kardeşi Müşfik Kenter ile DT'deki görevlerinden istifa ederek, İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nu kurdu.