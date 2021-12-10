Diyarbakır’da tarihi yapı: Su kuyusu ve künkler bulundu

Haberler - İHA 10.12.2021 - 13:06
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler Konağı'nda başlatılan restorasyon çalışmalarında su kuyusu ve künkler ortaya çıktı.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan projeyle restore edilerek yakın zamanda vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç’un adının verileceği Şehzadeler Konağı'nda çalışmalar devam ediyor.
Tarihi Sur ilçesindeki konakta müze denetiminde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarında su künkleri ve 3 ayrı noktada su kuyusuyla yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarıldı.
Konağa ait ıslak mekanların izleri ve banyo için su ısıtma ocakları rastlanılan kazıda, özgün halini koruyan tuvalet ve ocak yapısında bulgular da ortaya çıktı.
Şube müdürü Mimar Sermed Azizoğlu, yapının 1500’lü yıların sonunda yapıldığının tahmin edildiğini ve Osmanlı dönemine denk gelen bir eser olduğunu söyledi.
Şeyhoğulları’nın yapıyı aldıktan sonra isminin Şehzadeler Konağı kaldığını söyleyen Azizoğlu, “Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. Restorasyon, kazı ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yapının mimari özellikleri Diyarbakır geleneksel sivil mimarisinden farklı. Peyzaj için ıslak hacimlere ait olduğunu düşündüğümüz izlere rastladık. Künkler, tuvalet ve banyoya ait izler bulduk. Suların kazanlarının ocaklarına ve iç kısımda tezgah olduğunu düşündüğümüz izlere de rastladık” dedi.
Çalışmaların yaklaşık 300 gün süreceğini söyleyen Azizoğlu, “Yaz ayının sonlarında yapının restorasyonu tamamlanıp hizmete açılacak. Şu an ön tarafta yaptığımız kazılarda özgün yapının dış duvar izlerine rastladık. Onları da açığa çıkaracağız. Süreç içerisinde nasıl müdahale edeceğimize ilişkin kararlar verdikten sonra çalışmalar kapsamında onarımı yapılacak” şeklinde konuştu.
16'ncı yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kalıntıların gerekli çalışmalar sonrasında sergileneceği kaydedildi.