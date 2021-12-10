Diyarbakır’da tarihi yapı: Su kuyusu ve künkler bulundu

"GELENEKSEL MİMARİDEN FARKLI"

Şeyhoğulları’nın yapıyı aldıktan sonra isminin Şehzadeler Konağı kaldığını söyleyen Azizoğlu, “Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. Restorasyon, kazı ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yapının mimari özellikleri Diyarbakır geleneksel sivil mimarisinden farklı. Peyzaj için ıslak hacimlere ait olduğunu düşündüğümüz izlere rastladık. Künkler, tuvalet ve banyoya ait izler bulduk. Suların kazanlarının ocaklarına ve iç kısımda tezgah olduğunu düşündüğümüz izlere de rastladık” dedi.