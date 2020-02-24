Dizinin yazarından nostaljik Friends fotoğrafları

Dizinin son bölümünün üzerinden 15 yıl geçmişken özel bir bölüm çekileceği haberi son zamanlarda sıkça gündeme gelirken dizinin oyuncuları Matthew Perry ve sırayla Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve David Schwimmer, dizi ekibinin 90’lardaki bir fotoğrafını Instagram’da “İşte gerçekleşiyor” notuyla paylaşarak söylentiyi doğrulamıştı.