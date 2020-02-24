Dizinin yazarından nostaljik Friends fotoğrafları

24.02.2020 - 12:35
Büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü Amerikan komedi dizisi Friends’in özel bir bölümle ekrana döneceği kesinleşince dizi oyuncularının geçmişte çekilen bir dizi fotoğrafı yeniden gündeme geldi.
Yazar Sophie Louise Hall tarafından Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda dizinin eski oyuncuları David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ve Matthew Perry çeşitli ilginç pozlar içinde görünüyor.
1994 yılında yayınlanmaya başlayan dizinin oyuncularına bu fotoğraflarda, dönemin kısıtlı Photoshop imkanlarının uygulanmış olması, dizi hayranlarının dikkatini çekti.
Dizinin son bölümünün üzerinden 15 yıl geçmişken özel bir bölüm çekileceği haberi son zamanlarda sıkça gündeme gelirken dizinin oyuncuları Matthew Perry ve sırayla Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve David Schwimmer, dizi ekibinin 90’lardaki bir fotoğrafını Instagram’da “İşte gerçekleşiyor” notuyla paylaşarak söylentiyi doğrulamıştı.
Friends 1994 - 2004 yılları arasında ABD’de 52,5 milyon kişi tarafından izlendi. 2000’li yıllarından en çok izlenen dizisiydi.
İşte Friends’in 90’lı yıllardan kalan ilginç çekimlerinden örnekler...