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Doktorların gözünden hayat (Bizim Gözümüzden Hayat sergisi)

Doktorların hazırladıkları Bizim Gözümüzden Hayat sergisi 14 Mart Tıp Bayramı'nda kapılarını açıyor...

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    14 Mart Tıp Bayramı kapsamında bu yıl da anlamlı bir sergi sanatseverlerle buluşuyor. 

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    MedAmerikan Tıp Merkezi doktorları ve çalışanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Tıp Bayramı haftası kapsamında hazırladıkları Bizim Gözümüzden Hayat sergisi ile ziyaretçilerle buluşacak. 

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    Sergi, 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren gezilebilecek.

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    Doktorların ve çalışanların objektifinden yansıyan 51 adet fotoğraf ve 6 resmin bulunduğu sergi, 13 Nisan 2019 tarihine kadar sergilenecek ve ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.
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