Donald Trump aslan korkusu için Afrika'da golf sahası inşa etmek istemedi

Yeni yayımlanan bir kitapta, Donald Trump'ın aslanlardan çok korktuğu için Afrika'da golf sahası inşa etmek istemediği öne sürüldü.

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24.09.2021 - 07:28

Bob Woodward ve Robert Costa'nın yazdığı Peril (Tehlike) isimli kitaba göre; tek dönem başkanlık yapan Donald Trump, aslanların saldırısına uğrama korkusunu bir golf oyunu sırasında Güney Afrikalı golfçü Gary Player'la paylaştı.

Independent Türkçe'nin haberi göre; ABD eski Başkanı'na golf vuruş için yardım eden ve daha kontrollü olmasını, sopayı daha sakin ve daha az abartılı biçimde sallamasını tavsiye eden Güney Afrikalı golfçü bu sırada Trump'a yatırım tavsiyesinde bulundu.





9 kez ABD'deki erkekler büyük golf turnuvalarında şampiyon olan Player, Trump'a golf ve otel imparatorluğunu Afrika'ya genişletmesi gerektiğini ifade etti. Ancak kitapta, Trump'ın bu fikirden etkilenmediğini öne sürüldü.





Trump'ın şaka yaparak, "Gary, iki aslan dışarı bakıp 'Bu gayet kalın bir adam, değil mi? Onu yemek isterdim. Hadi gidip onu yiyelim' derse ne olacak?" dediği iddia edildi. Player da, "Eh, çitler falan var" diyerek durumu izah etti.





Salı günü satışa çıkan kitaba göre Trump da, "Çitin üzerinden tırmanamazlar mı demek istiyorsun?" diye sordu. Golf efsanesi de, "Bir Jeep'e binersen, Jeep'in içine gelemezler" dedi. Trump bu kez, "Jeep'in içine gelemeyeceklerini nereden biliyorsun?" diye sordu. Player da, "Bunun için hayatım üzerine bahse girmem" dedi.