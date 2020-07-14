Donald Trump Jr'ın yeni kitabı Liberal Privilege'ın başlığında yazım hatası

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, ağustosta babasının başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Joe Biden hakkında çıkaracağı kitabının kapağında yazım hatası çıktı.

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14.07.2020 - 14:26

Donald Trump'ın oğlu, Donald Trump Jr., babasının en büyük rakibi Demokrat aday Joe Biden ile ilgili bir kitap kaleme aldı, ancak başlıkta yanlış kullanılan bir kesme işareti sonrası alay konusu oldu. Trump Jr'ın Liberal Privilege (Liberal Ayrıcalık) adlı yeni kitabının; Liberal Privilege, Joe Biden and the Democrat’s Defense of the Indefensible (Joe Biden ve Demokratın Savunulamazı Savunması) alt başlığında kesme işaretinin yanlış yere konulduğu görüldü.

Uzmanlar, Joe Biden and the Democrat's Defense of Indefensible (Joe Biden ve Demokratlar'ın Savunulmazları Savunması) alt başlığının bu haliyle Demokratlar yerine tek bir 'Demokrat'tan bahsedildiği izlenimi uyandırdığına, çoğul anlam için kesme işaretinin bir sağa kaydırılması gerektiğine dikkat çekiyor.





Twitter'da kapağı paylaşan Donald Trump Jr. kitabı karantinadaki son birkaç ayda yazdığını ve Biden'ın 'nasıl kurtulduğuna şaşırdığını' söyledi.





'Önceki kitabı 'toplu siparişle' bir numara oldu'



Donald Trump Jr.'ın geçen Kasım'da yayımlanan "Triggered" (Tetiklenen) adlı kitabı New York Times'ın en çok satanlar listesinde bir numaraya yükselmişti.

Ancak 115 bin adet satan kitabın Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nin daha kitap yayımlanmadan verdiği toplu siparişle bu sayıya ulaştığı ortaya çıkmıştı.

Yeni kitabın da Ağustos sonunda Cumhuriyetçi Parti Kurultayı sırasında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

Dünya genelinde Twitter'ı en fazla kullanan lider olduğu tahmin edilen; Donald Trump Jr'ın babası ABD Başkanı Donald Trump, mesajlarında sık sık yazım hatası yapıyor.