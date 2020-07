Donald Trump Jr'ın yeni kitabı Liberal Privilege'ın başlığında yazım hatası

Donald Trump'ın oğlu, Donald Trump Jr., babasının en büyük rakibi Demokrat aday Joe Biden ile ilgili bir kitap kaleme aldı, ancak başlıkta yanlış kullanılan bir kesme işareti sonrası alay konusu oldu. Trump Jr'ın Liberal Privilege (Liberal Ayrıcalık) adlı yeni kitabının; Liberal Privilege, Joe Biden and the Democrat’s Defense of the Indefensible (Joe Biden ve Demokratın Savunulamazı Savunması) alt başlığında kesme işaretinin yanlış yere konulduğu görüldü.