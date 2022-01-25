Dövüş Kulübü'nün sonu Çin'de değiştirildi

Filmin Çin'de gösterilen versiyonunda ise filmin sonu çok daha farklı. Buna göre Anlatıcı karakteri, Durden karakterini öldürüyor ama sonrasında siyah bir ekran çıkıyor ve ekranda şu ifadeler yer alıyor: "Tyler'ın ipuçlarını takip eden polis planın farkına varmakta gecikmedi, tüm suçluları tutukladı, bombaların patlamasını başarılı bir şekilde engelledi. Mahkemenin ardından Tyler akıl hastanesine gönderilerek psikolojik tedavi gördü. 2012'de hastaneden taburcu edildi."



