Dr. Mehmet Öz’den televizyonda tıp dizisi
ABD’de çok takip edilen bir TV programcısı olan Dr. Mehmet Öz, CBS kanalı için, yürütücü yapımcısı olduğu tıp konulu bir dram dizisi hazırlıyor.
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Amerika'nın en fazla izlenen şovlarından biri olan The Dr. Oz Show’un sunucusu Dr. Mehmet Öz, CBS kanalı için medikal dizi hazırlığında.
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MD-1 isimli dizi, New York'taki en büyük felaketlerde bile acil servise ya da hastaneye ayak basmadan hayat kurtaran sokak doktorlarından oluşan bir ekibin hikayesini konu alıyor.
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Öz’ün eşi Lisa Öz ile birlikte yürütücü yapımcı olduğu projenin esin kaynağı, New Jersey'deki Medical Avengers programı.
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The Dr. Oz Show'un yapımcısı olan Sony Pictures Television, MD-1'ın da yapımcılığını üstleniyor.
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Bu proje, Öz çiftinin yıllar önce birlikte çalıştığı CBS kanalındaki ikinci projesi olacak. Mehmet ve Lisa Öz, aynı kanalda daha önce de başka bir medikal dizinin yapımcılığını üstlenmişti. Bahsi geçen medikal dizi, Dr. Harley A. Rotbart'ın ‘Miracles We Have Seen: America’s Leading Physicians Share Stories They Can’t Forget’ isimli kitabından uyarlanmıştı.
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Mehmet Öz'ün hit programı The Dr. Oz Show, 2018-2019 sezonunda da ekranlarda olacak.