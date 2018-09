Dr. Mehmet Öz’den televizyonda tıp dizisi

Bu proje, Öz çiftinin yıllar önce birlikte çalıştığı CBS kanalındaki ikinci projesi olacak. Mehmet ve Lisa Öz, aynı kanalda daha önce de başka bir medikal dizinin yapımcılığını üstlenmişti. Bahsi geçen medikal dizi, Dr. Harley A. Rotbart'ın ‘Miracles We Have Seen: America’s Leading Physicians Share Stories They Can’t Forget’ isimli kitabından uyarlanmıştı.