Drake konserde yaşananlardan dolayı mahkemelik oldu
Drake’in üç yıl önceki konserinde kafasına şişeyle darbe alan bir seyirci, yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle şarkıcıya dava açtı.
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Canadalı şarkıcı Drake’in, üç yıl önce Madison Square Garden’da verdiği konseri sırasında kafasına şişe atılan bir izleyicisi, sanatçıdan, kendisini korumadığı gerekçesiyle davacı oldu.
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2Amanda Giovacco isimli 24 yaşındaki kadının avukatı, Manhattan Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 8 Ağustos 2016’da yaşanan talihsiz olayı şu ifadelerle anlattı:
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3“Amanda Giovacco, Drake konserine katıldığı sırada kasten kafasına şiddetli bir şekilde içki darbe yemiştir.”
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4Konser alanında izdiham yaşandığını ve plastik bardaklar yerine, şişelerle, abartılı alkol tüketiminin olduğunu savunan Giovacco, güvenlik görevlilerinin kalabalığı kontrol edemediğini savundu.
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5Daha önce benzer bir olay yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirten genç kadın, aldığı darbe sonucu, kendisinde travmatik beyin hasarı oluştuğunu ve nöbetler geçirdiğini bildirdi.
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6Ünlü rap şarkıcısı Avustralya’nın Sydney kentindeki bir gece kulübündeki konserinde kadın dinleyicisini taciz eden adamı görünce müdahalede bulunmuş, bu tavır çok konuşulmuştu.