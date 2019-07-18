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Drake konserde yaşananlardan dolayı mahkemelik oldu

Drake’in üç yıl önceki konserinde kafasına şişeyle darbe alan bir seyirci, yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle şarkıcıya dava açtı.

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    Canadalı şarkıcı Drake’in, üç yıl önce Madison Square Garden’da verdiği konseri sırasında kafasına şişe atılan bir izleyicisi, sanatçıdan, kendisini korumadığı gerekçesiyle davacı oldu. 

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    Amanda Giovacco isimli 24 yaşındaki kadının avukatı, Manhattan Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 8 Ağustos 2016’da yaşanan talihsiz olayı şu ifadelerle anlattı:


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    “Amanda Giovacco, Drake konserine katıldığı sırada kasten kafasına şiddetli bir şekilde içki darbe yemiştir.”

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    Konser alanında izdiham yaşandığını ve plastik bardaklar yerine, şişelerle, abartılı alkol tüketiminin olduğunu savunan Giovacco, güvenlik görevlilerinin kalabalığı kontrol edemediğini savundu.

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    Daha önce benzer bir olay yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirten genç kadın, aldığı darbe sonucu, kendisinde travmatik beyin hasarı oluştuğunu ve nöbetler geçirdiğini bildirdi.
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    Ünlü rap şarkıcısı Avustralya’nın Sydney kentindeki bir gece kulübündeki konserinde kadın dinleyicisini taciz eden adamı görünce müdahalede bulunmuş, bu tavır çok konuşulmuştu.
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