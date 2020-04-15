Dune filminden yeni görseller

Başrollerinde; Timothee Chalamet, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Josh Brolin ve Jason Momoa gibi önemli isimlerin yer aldığı Dune filminden yeni görseller yayınlandı.

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15.04.2020 - 10:34

Frank Herbert’in bilimkurgu edebiyatının en prestijli ödülleri olan Hugo ve Nebula’yı kazandığı efsanevi serisinden beyazperdeye uyarlanan Dune filminden yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Warner Bros’un heyecanla beklenen film için tanıtım çalışmasına başlamasıyla birlikte filmden ilk görüntüler de ortaya çıktı. Dün Vanity Fair filmden ilk resmi görseli paylaşırken, bugün onlara yeni kareler de eklendi.





Birçok kez hayata geçirilmeye çalışılan Dune kitap serisi, bu kez Sicario, Arrival ve Blade Runner 2049 gibi etkileyici filmlere imza atan Denis Villeneuve imzası taşıyor.

Oyuncu kadrosunda Timothee Chalamet, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Josh Brolin ve Jason Momoa gibi önemli isimleri yer aldığı film corona virüs salgınından etkilenmez 18 Aralık’ta vizyona girecek.





Dune filminin konusu



Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.

Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir.

Baharat adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir.

Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu baharattır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen Ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur.

Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.

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