Dünya sinemalarında salgın gölgesinde hasılat rakamları

Virüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine giren bazı ülkeler sinema salonlarını açıyor. Yerli yapımlarını vizyona çıkarıyor. Filmlerden salgının gölgesinde en çok hasılatı elde eden ülke ise Güney Kore oldu.

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30.06.2020 - 09:31

Dünya normale dönmeye çalışıyor. Hayatın her alanında olduğu gibi sanatta da yeni normale dair adımlar atılıyor.







Sinema salonlarını açmaya başlayan ülkeler arasında; en yüksek hasılata ulaşan Güney Kore oldu.







Kore'de gişe listesinin zirvesinde Innocence filmi yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda ülkede en çok izlenen 10 filmin toplam hasılatı 4 milyon doları aştı.







Japonya'da gösterime giren Dolittle, 1,38 milyon dolarla gişeye birinci sıradan giriş yaptı.







İspanya'da hafta sonu 10 filmden 104 bin dolar hasılat çıkarken İtalya'da 66 bin dolarda kaldı.







Fransa'da sinemalar 22 Haziran'da açılmaya başladı. Yetkililer sinemaseverlerin filmlere beklentinin ötesinde ilgi gösterdiğini kaydetti.

600 sinemada 20 binin üzerinde bilet satan La Bonne Epouse en çok izlenen film oldu.