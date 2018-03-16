Dünya Uyku Günü'nde belgesel önerileri

Bugün Dünya Uyku Günü! Uykunun sağlığımız üzerindeki etkisine dikkat çekmek için 2008 yılından beri mart ayının üçüncü cuma günü Dünya Uyku Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Uyku Günü’nde uykuya dalmadan önce yapılacak en güzel şey nedir? Size güzel rüyalar gördürecek bir belgesel seyretmek olabilir. İşte Dünya Uyku Günü’nde izleyebileceğiniz altı belgesel…
1
Doğanın kucağında uykuya dalmak için
72 Sevimli Hayvan. 2016 yapımı bu dizi, bazı hayvanların şirinliklerini kullanarak nasıl hayatta kaldıklarını inceliyor.
2
Doğanın kucağında uykuya dalmak için
Işığın Masalları. Fotoğrafların hikayelerini keşfetmek üzere, dünyayı arşınlayan ünlü fotoğrafçıların peşine takılıyoruz. 2016 prodüksiyonu.
3
Rüyasında uzak diyarları görmek isteyenlere
Expedition Happiness. Bir film yapımcısı ve müzisyen kız arkadaşı yenilenmiş okul otobüsleriyle Kuzey Amerika'yı geziyor. 2017 yapımı.
4
Rüyasında uzak diyarları görmek isteyenlere
Dünyanın En Sıra Dışı Evleri. Sıra dışı coğrafyalarda yükselen dünyanın en sıra dışı evlerini gezmeye hazır mısınız? Yılın taze belgesellerinden.
Cooked. Belgesel dizisinde (2016) yemek yazarı Michael Pollan farklı pişirme tekniklerinin yemekleri ve dünyamızı nasıl değiştirdiğini inceliyor.
7
Sürpriz:
Paradox. Daryl Hannah’nın (evet, aktris Daryl Hannah) yazıp yönettiği, Neil Young + Promise of the Real’in yeni şarkılarının ve performanslarının yer aldığı, Vahşi Batı’da müzik ve aşk üzerine yazılan bir masal. Henüz dumanı üzerinde yapımlardan. 23 Mart’ta Netflix’te olacak.
8
Dünya uyku günü nedir?
Dünya Uyku Derneği, 2008 yılında beri Mart ayının 3. cuma gününü Dünya Uyku Günü olarak kutluyor. Bu günde uykunun sağlımız için önemine dikkat çekiliyor, kalitesiz bir uykunun yol açabilecekleri tartışmaya açılıyor.