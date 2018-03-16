NTV

Dünya Uyku Günü'nde belgesel önerileri

Bugün Dünya Uyku Günü! Uykunun sağlığımız üzerindeki etkisine dikkat çekmek için 2008 yılından beri mart ayının üçüncü cuma günü Dünya Uyku Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Uyku Günü’nde uykuya dalmadan önce yapılacak en güzel şey nedir? Size güzel rüyalar gördürecek bir belgesel seyretmek olabilir. İşte Dünya Uyku Günü’nde izleyebileceğiniz altı belgesel…

  • 1

    Doğanın kucağında uykuya dalmak için

    72 Sevimli Hayvan. 2016 yapımı bu dizi, bazı hayvanların şirinliklerini kullanarak nasıl hayatta kaldıklarını inceliyor.

  • 2

    Doğanın kucağında uykuya dalmak için


    Işığın Masalları. Fotoğrafların hikayelerini keşfetmek üzere, dünyayı arşınlayan ünlü fotoğrafçıların peşine takılıyoruz. 2016 prodüksiyonu.
  • 3

    Rüyasında uzak diyarları görmek isteyenlere

    Expedition Happiness. Bir film yapımcısı ve müzisyen kız arkadaşı yenilenmiş okul otobüsleriyle Kuzey Amerika'yı geziyor. 2017 yapımı.

  • 4

    Rüyasında uzak diyarları görmek isteyenlere


    Dünyanın En Sıra Dışı Evleri. Sıra dışı coğrafyalarda yükselen dünyanın en sıra dışı evlerini gezmeye hazır mısınız? Yılın taze belgesellerinden.
  • 5

    Yastığa başını koyar koymaz kahvaltıyı düşlemeye başlayanlara

    Somebody Feed Phil. Phil Rosenthal, Bangkok, Lizbon, Mexico City gibi şehirlerin mutfaklarını ve kültürlerini öğreniyor. Yapım yılı 2018.


  • 6

    Yastığa başını koyar koymaz kahvaltıyı düşlemeye başlayanlara

    Cooked. Belgesel dizisinde (2016) yemek yazarı Michael Pollan farklı pişirme tekniklerinin yemekleri ve dünyamızı nasıl değiştirdiğini inceliyor.
  • 7

    Sürpriz:

    Paradox. Daryl Hannah’nın (evet, aktris Daryl Hannah) yazıp yönettiği, Neil Young + Promise of the Real’in yeni şarkılarının ve performanslarının yer aldığı, Vahşi Batı’da müzik ve aşk üzerine yazılan bir masal. Henüz dumanı üzerinde yapımlardan. 23 Mart’ta Netflix’te olacak.
  • 8

    Dünya uyku günü nedir?

    Dünya Uyku Derneği, 2008 yılında beri Mart ayının 3. cuma gününü Dünya Uyku Günü olarak kutluyor. Bu günde uykunun sağlımız için önemine dikkat çekiliyor, kalitesiz bir uykunun yol açabilecekleri tartışmaya açılıyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin